Cristiano Ronaldo é baixa de última hora na equipa da Juventus para a partida da Taça de Itália frente à Udinese.



Numa curta nota publicada nas redes sociais, a «Vecchia Signora» explica que o internacional português sofreu uma crise de sinusite esta tarde e não estará entre as opções de Sarri.



A Juventus recebe a Udinese em Turim, num jogo com pontapé de saída agendado para as 19h45.



Ronaldo, lembre-se, leva quatro golos em dois jogos no presente ano civil.

Cristiano Ronaldo was struck by a bout of sinusitis this afternoon and will not be present at the Allianz Stadium for tonight's match.#JuveUdinese #CoppaItalia