Merih Demiral sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida frente à Roma, revelou a Juventus em nota oficial.



Sem revelar o período de recuperação, a Vecchia Signora informou que o internacional turco vai ser operado nos próximos dias.



Demiral, defesa que já passou pelo Sporting, estava a afirmar-se como titular no conjunto de Sarri: tinha sete jogos disputados.



Lembre-se que Zaniolo, jogador da Roma, também sofreu uma lesão igual no mesmo jogo.