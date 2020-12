Com Gattuso condicionado no banco, o Nápoles perdeu esta noite em Roma, frente à Lazio, por 2-0.

O técnico italiano surgiu no banco de suplentes com o olho tapado e causou surpresa, mas a explicação é simples: Gattuso sofre de uma miastenia ocular, uma doença que afeta os olhos e que provoca, por exemplo, visão dupla ou pálpebra caída.

Mesmo assim, Gattuso foi para o banco, mas não conseguiu ajudar a sua equipa – que contou com Mário Rui a titular – a escapar à derrota: Immobile, aos nove minutos, e Luis Alberto, aos 56, fizeram os golos dos laziale.

Com este resultado, a Lazio sobre ao oitavo lugar da Serie A, com 21 pontos, e está agora a dois pontos do Nápoles, quinto classificado.