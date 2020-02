Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, apresentou a sua conta de Instagram com um vídeo no qual surge a falar fluentemente quatro línguas diferentes: português, espanhol, inglês e italiano.



«Olá pessoal! Esta é a minha nova conta de Instagram e espero que vocês gostem. Xau», disse o filho mais velho do futebolista de Juve.



De resto, Cristianinho alcançou mais de 200 mil seguidores com apenas três publicações.



Ora veja o vídeo de apresentação da conta do filho de CR7: