A saída de Claudio Ranieri do comando técnico do Cagliari já era conhecida, e por isso as gentes da Sardenha fizeram questão de homenagear o experiente treinador no último jogo da equipa em casa, na derrota frente à Fiorentina.

Ainda antes do início da partida, todo o estádio se levantou para aplaudir Ranieri, incluindo o próprio árbitro da partida. O técnico de 72 anos não escondeu a emoção.

Segundo a imprensa italiana, Ranieri está a ponderar o final da carreira.