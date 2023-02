Emocionante. Assim foi o dérbi de Turim que terminou com a vitória da Juventus por 4-2 na receção ao Torino, numa partida da 24.ª jornada da Serie A.



O conjunto forasteiro até começou melhor o encontro e colocou-se a ganhar logo aos dois minutos graças a um golo de Karamoh na sequência de um pontapé de canto. A Vecchia Signora não tardou em responder e igualou a contenda num pontapé feliz de Cuadrado depois de um cruzamento de Kostic da esquerda.



Ainda antes do intervalo houve mais dois golos. Sanabria fez um golo pleno de técnica com um desvio subtil na área, mas a equipa de Allegri chegou ao 2-2 nos descontos por Danilo após um canto de Di María.



O 2-2 perdurou até aos 71 minutos, já depois de Vlahovic ter enviado uma bola à trave da baliza do Torino. Novamente num lance de bola parada, Bremer, central que foi precisamente recrutado pela Juventus ao rival da cidade, «traiu» a ex-equipa e fez o 3-2.



Os lances de bola parada foram o aspeto que desequilibrou a partida. A dez minutos do final, a Juve fez o 4-2 por Rabiot e tornou ainda mais especial o regresso de Paul Pogba à competição. Onze meses depois, o internacional gaulês voltou a jogar - participou em pouco mais de 20 minutos.



A Juventus é sétima classificada com 35 pontos, a seis da Atalanta, a primeira equipa em zona de apuramento para as provas da UEFA. Por seu turno, o Torino é 9.º com 31.

Classificação da Serie A