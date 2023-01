O presidente do Zamalek, clube do Egito que tem como treinador o português Jesualdo Ferreira, acusou dois futebolistas do plantel de não terem ido a jogo na quinta-feira por estarem sob o efeito de marijuana.

O defesa Ahmed Fatouh estava inicialmente entre os 11 titulares para o jogo ante o El Dakhleya, enquanto o avançado Abdallah Gomaa estava entre os jogadores suplentes. Ambos deixaram o recinto com suspeitas de covid-19 mas, segundo Mortada Mansour, ambos terão recusado competir ao saber que estariam sujeitos a um teste de doping.

No final do encontro, que terminou empatado a uma bola, Mortada Mansour recorreu à rede social Facebook para anunciar a suspensão de Fatouh e de Gomaa, «encaminhando-os para investigação e realização de análises» esta sexta-feira para confirmar que «não estão infetados com covid-19», referindo ainda que os colocou «para venda».

Além disso, em declarações ao canal Zamalek TV, Mortada Mansour revelou qual terá sido o real motivo para ambos não irem a jogo. «Ahmed Fetouh e Abdallah Gomaa entraram no jogo sob o efeito marijuana. Desrespeitaram o clube. Quando souberam do teste, saltaram fora do jogo. Eu disse-lhe que quando os resultados dos testes chegassem, que eles iam sair. Ferreira teve de mudar o onze inicial por causa deles», referiu o presidente dos egípcios, anunciando ainda que, esta sexta-feira, iria reunir com o treinador português Jesualdo Ferreira.

«Vou encontrar-me com Ferreira amanhã [ndr: hoje] para tentar salvar o clube», disse, dando ainda conta de que Fetouh o informou de que deveria sair do Zamalek para o rival Al Ahly.

«Ontem [quarta-feira] tive um encontro com Fetouh e ele informou-me que iria sair para o Al Ahly. Eu disse-lhe para me trazer uma oferta primeiro», afirmou.

O Zamalek ocupa o segundo lugar do campeonato, com 25 pontos, a cinco do líder Al Ahly. O Future FC, terceiro classificado, tem 23 pontos e menos um jogo do que o Zamalek.