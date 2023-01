Os adeptos do Chelsea já criaram um cântico para o futebolista português João Félix, recente reforço dos londrinos.

«João Félix oohhhh, João Félix oohhhhh. Ele vem de Portugal, ele odeia o Arsenal», pôde ouvir-se, já durante o encontro ante o Fulham, no qual Félix foi logo titular na estreia e também foi expulso.

Um cântico que não deixa de ter, por parte dos adeptos do Chelsea, uma provocação aos apoiantes do Arsenal, clube que foi associado ao nome do jogador português durante esta janela de mercado.