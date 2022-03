O antigo futebolista de Estoril e Vitória de Guimarães, o italo-brasileiro João Pedro Galvão, é um dos dois estreantes na lista de 33 jogadores convocados pelo selecionador de Itália, Roberto Mancini, para o play-off de acesso ao Mundial 2022.

Além de João Pedro, avançado e atual jogador do Cagliari, Mancini promoveu a primeira convocatória de outro italo-brasileiro, Luiz Felipe, defesa da Lazio.

A Itália, atual campeã europeia, defronta a Macedónia do Norte em 24 de março, em Palermo. Caso vença, decide a presença no Mundial do Qatar na final do caminho C do play-off, a 29 de março, com o vencedor da outra meia-final do caminho, que opõe Portugal à Turquia.

Lista dos 33 convocados:

Guarda-redes: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Fra), Pierluigi Gollini (Tottenham, Ing) e Salvatore Sirigu (Génova).

Defesas: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Emerson Palmieri (Lyon, Fra), Alessandro Florenzi (AC Milan), Luiz Felipe (Lazio) e Gianluca Mancini (Roma).

Médios: Nicolò Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea, Ing), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (AC Milan) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain, Fra).

Avançados: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), João Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Roma).