O selecionador nacional Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os convocados para o play-off de acesso ao Mundial 2022.

Portugal defronta a Turquia nas meias-finais do play-off a 24 de março, no Estádio do Dragão, pelas 19h45. Se vencer, vai à final discutir a passagem ao Mundial do Qatar ante o vencedor do Itália-Macedónia do Norte, também no Dragão, dia 29 de março (19h45).

Rúben Dias e Nélson Semedo estão lesionados. Renato Santos debate-se igualmente com uma lesão, para além do castigo que impediria a sua participação no jogo das meias-finais. João Cancelo cumpre igualmente castigo no duelo com a Turquia, mas estará disponível para o jogo seguinte, se Portugal passar.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Diogo Costa e Rui Patrício;

Defesas: Cédric, Diogo Dalot, João Cancelo, Gonçalo Inácio, José Fonte, Pepe, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, João Moutinho, Matheus Nunes, Otávio e Bernardo Silva;

Avançados: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafael Leão.