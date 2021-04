Apesar de saber que vai competir no Championship na próxima época, o Sheffield United bateu o Brighton e alcançou a quinta vitória em 33 jogos na Premier League.



O golo dos «blades» foi anotado pelo irlandês David McGoldrick, aos 19 minutos.



O Brighton ainda marcou na segunda parte por Moder, mas o lance foi anulado pelo VAR. Assim, os «seagulls» continuam no 16.º posto com 33 pontos, mais seis que o Fulham, a primeira equipa em zona de descida. Por sua vez, o Sheffield é último com 17 pontos.