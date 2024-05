Aziz Yildirim, candidato à presidência do Fenerbahçe, já tinha manifestado o interesse em contratar José Mourinho e, esta quarta-feira, adiantou que o treinador português deverá viajar para Istambul na próxima semana.

«Acordámos os termos e os nossos representantes reuniram com o seu empresário. Concordámos com um sistema e vamos conversar em Inglaterra no sábado. Se o negócio for totalmente concluído, não há problema. Se estiver concluído, trarei Mourinho a Istambul na próxima semana. Não posso dizer nada sobre a transferência sem falar com ele», disse Yildirim, em declarações reproduzidas pela imprensa turca.

O plano do candidato para o treinador português, que está sem clube desde janeiro, quando deixou a Roma, é um contrato por duas épocas. «Mourinho vem por dois anos. Se formos campeões, vamos renovar-lhe o contrato após esses dois anos. O meu treinador para três anos é Mourinho.»

Yildirim, recorde-se, já foi presidente do Fenerbahçe entre 1998 e 2018, quando perdeu o lugar para Ali Koç, atual presidente do clube turco.