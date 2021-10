Depois do desastre na Noruega, a Roma de José Mourinho limpou um bocadinho – mas só um bocadinho – a imagem, ao empatar na receção ao Nápoles, 0-0, em jogo da nona jornada da Serie A.

No entanto, a tarde/noite não foi brilhante para o técnico português, que foi expulso aos 82 minutos, por acumulação de amarelos, num lance em que ficou furioso com uma decisão do árbitro.

Mas houve outros portugueses em ação: Rui Patrício esteve na baliza dos giallorossi, ao passo que Mário foi titular nos napolitanos.

Este empate significa que o Nápoles deixa de ter um registo perfeito na Serie A, somando assim o primeiro empate – partilha agora a liderança com o Milan. Já a Roma segue no quarto lugar.