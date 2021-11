A rádio Retesport anunciou, em comunicado no site oficial, um boicote às conferências de imprensa da Roma. O motivo da decisão é... José Mourinho.



A decisão foi tomada depois da resposta que o técnico português deu ao jornalista Marko Juric, considerada «desagradável e inapropriada» pelo meio de comunicação. De acordo com os relatos da imprensa italiana, o treinador dos romanos disse que o jornalista era «pouco inteligente» após a questão que este lhe colocou.



«Ou é muito inteligente e quer passar a imagem de que não o é, ou não é inteligente», disse, depois da derrota da Roma em Veneza.



Dessa forma, a rádio Retesport suspendeu por tempo indeterminado a participação nas conferências de imprensa dos giallorossi. A rádio termina o comunicado desejando que Mourinho «trabalhe arduamente e concentre a sua a atenção em soluções de natureza técnica de forma a melhorar a sorte do clube, evitando frases totalmente inoportunas».