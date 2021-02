O treinador português do Tottenham, José Mourinho, reconheceu este domingo, após a derrota frente ao Brighton, por 1-0, para a Premier League, que o avançado Harry Kane, de forma individual, é um jogador «insubstituível» no ataque dos spurs.

Kane foi, por lesão, uma das ausências do jogo no estádio Amex, onde um golo de Trossard fez a diferença a favor do Brighton, que somou a primeira vitória caseira em 11 jogos no campeonato.

«O Harry, individualmente, é insubstituível. Isto é, não há um jogador para substituir o Harry, mas vou tentar não falar dele até ele estar de volta. Vamos focar-nos nos que temos. Como equipa, devemos estar aptos para jogar bem, tentar marcar golos e dar a outros jogadores o que o Harry também dá, porque o Harry não é só golos, é também o que ele faz com que outros joguem», disse Mourinho, à Sky, no relvado, após o encontro.

Além de Kane, Mourinho também não pôde contar com Reguilón, Dele Alli e Lo Celso.