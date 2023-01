A Juventus arrancou um triunfo por 1-0 no terreno da Cremonese, esta quarta-feira, com o único golo da partida a surgir já em tempo de compensação.

Depois do nulo ao fim de 90 minutos, Milik cobrou de forma irrepreensível um livre direto no primeiro minuto de descontos e bateu Marco Carnesecchi, que vinha a realizar uma exibição de bom nível.

Na equipa da casa, o ex-Benfica Meité e o ex-Famalicão Pickel foram titulares.

A vecchia signora, que até começou mal a temporada, somou o sétimo triunfo consecutivo no campeonato e é agora terceira classificada da liga italiana, com 34 pontos, ficando à espera do resultado do Inter de Milão-Nápoles. Os napolitanos são líderes com 41 pontos, enquanto os nerazzurri seguem na quarta posição, com 30.

Mais cedo, o Milan venceu a Salernitana (2-1) e segurou o segundo lugar (36 pontos). À mesma hora, a Sampdoria venceu em casa do Sassuolo (2-1).

Nos outros jogos do dia, a Atalanta, depois de ter estado a perder por 2-0, arrancou o empate no reduto do Spezia, Torino e Verona empataram a uma bola e o Lecce venceu na receção à Lazio (2-1), também com reviravolta.

Recorde-se ainda que a Roma, de José Mourinho, venceu por 1-0 o Bolonha, nesta 16.ª jornada, com um golo de penálti.

Além do Inter-Nápoles, falta ainda jogar o Udinese-Empoli.

A classificação da Série A