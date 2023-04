Antigo internacional alemão, Karl-Heinz Rummenigge notabilizou-se no Bayern Munique, mas também cumpriu três temporadas no Inter de Milão, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O antigo avançado analisou a época dos nerazzurri à Sportmediaset e destacou as dificuldades que a equipa de Simone Inzaghi tem enfrentado.

«Certamente que não é uma temporada fácil para o Inter. Todos esperávamos mais, a certa altura pensei que poderia ganhar o "scudetto", mas depois a situação piorou. Têm de recuperar a confiança, jogar melhor e somar pontos. Depois, há a Liga dos Campeões que está a jogar, onde esteve bem, muito bem, primeiro no grupo e depois com o FC Porto, mas acima de tudo o Inter tem de pensar em entrar na próxima Champions», começou por dizer.

Rummenigge anteviu ainda os encontros dos «quartos» da prova milionária e considerou que o Inter não é favorito diante do Benfica.

«Apesar de o Milan ter vencido 4-0, na Europa será diferente: se o Nápoles continuar como está, tudo pode acontecer. O Inter com o Benfica certamente não é favorito: os portugueses são muito fortes, bem treinados e merecem muito respeito», frisou, antes de analisar os outros jogos.

«Depois temos Bayern-Manchester City e Real Madrid-Chelsea. O Pep Guardiola é meu amigo, o Tuchel acabou de chegar, mas já se saiu muito bem contra o Dortmund. Vai ser um jogo stressante para as duas equipas, uma final antecipada. Penso ainda no Ancelotti, uma pessoa primorosa, grande treinador, na Europa sabe ganhar», notou.

O Benfica recebe o Inter a 11 de abril, na Luz, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O segundo jogo está marcado para 19 de abril.