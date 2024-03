O selecionador de França, Didier Deschamps, considerou «muito difícil» combinar a participação no Euro 2024 e nos Jogos Olímpicos, no verão, em alusão à possibilidade noticiada nos últimos dias de Kylian Mbappé, Olivier Giroud e Antoine Griezmann servirem a seleção olímpica em Paris2024.

«É muito difícil, num plano psicológico e físico, realizar duas competições como estas num só verão», afirmou Deschamps na quinta-feira, em conferência de imprensa, à margem do anúncio dos convocados para os jogos de preparação ante Alemanha e Chile.

Horas antes, em França, o jornal L’Équipe tinha já avançado que a participação de Mbappé nos Jogos Olímpicos estava a perder força, com Deschamps a querer foco do avançado do PSG no Euro 2024. Questionado sobre isto, Deschamps disse que nada decidiu.

«Se o Thierry [Henry] decidir chamar um jogador e o seu clube concordar, ele vai estar na sua equipa. O objetivo comum da federação, do Thierry e o meu é ter a melhor equipa possível», referiu, embora lembrando que também há questões relacionadas com os jogadores dos clubes das principais ligas terem de iniciar pré-épocas em julho.

Henry, que é selecionador dos sub-21 e da seleção olímpica, alinhou pela ideia de Deschamps. «Não temos as cartas na mão. Estas não são datas FIFA e as equipas precisarão dos seus jogadores no início da época», lembrou.