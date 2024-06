Max Eberl, diretor-desportivo do Bayern de Munique, teceu declarações muito críticas relativamente à contratação de Kylian Mbappé pelo Real Madrid. Em conversa com o jornal alemão Sueddeutsche Zeitung, Eberl mostrou-se preocupado com a crescente «ganância» que envolve o mundo do futebol, alertando que esta tendência poderá ter consequências devastadoras para o desporto.

«É sempre possível tornar-se mais ganancioso com o dinheiro, mas todos os que são gananciosos com o dinheiro tornar-se-ão gradualmente num prego no caixão do futebol. Se, a dada altura, todo o dinheiro desaparecer, então não haverá mais nada com que fazer negócio. Estamos a falar de centenas de milhões. É demasiado e, a certa altura, temos a sensação de que isto vai explodir», disse o dirigente bávaro.

O responsável do Bayern prevê que a Arábia Saudita saia beneficiada com esta inflação do mercado. «A dada altura, o mercado vai estar saturado e a Arábia Saudita vai aparecer. Isso não me dá boas sensações. Tenho de o dizer para ser justo, mas é esse o estado do mercado neste momento. O dinheiro está a sair. Nenhum clube beneficia com isto. Os jogadores, as famílias, os agentes, todos beneficiam, mas não os clubes. No passado, pelo menos os clubes beneficiavam. O dinheiro ficava num ciclo e isso vai acontecer cada vez menos», enfatizou.

Kylian Mbappé sai do Paris Saint-Germain a custo zero para o Real Madrid mas deverá ter um salário muito elevado, ao qual acrescerá valores relativos a patrocínios e acordos com marcas desportivas.