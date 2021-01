Um hat-trick de Rafa Mir deu a vitória (3-1) ao Huesca em casa do Valladolid, esta noite, em jogo da 21.ª jornada da Liga espanhola.

O avançado espanhol marcou aos 37, 50 e 57 minutos. A equipa da casa reduziu por Toni, aos 90+3m.

No Valladolid, Jota, emprestado pelo Benfica, não foi opção por lesão, tal como Luisinho no lado do Huesca.