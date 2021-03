O West Ham venceu o Leeds United por 2-0, no estádio Olímpico de Londres, e subiu ao quinto lugar da Premier League por troca com o Everton.



A equipa de Bielsa, que teve Hélder Costa de início, teve dois golos anulados nos primeiros dez minutos, ambos após recurso ao VAR. Não marcou o Leeds, marcou o West Ham. Lingard viu Meslier defender o seu penálti, mas na recarga o jogador cedido pelo Man. United aos «hammers» marcou mesmo.



Sete minutos após o 1-0, o conjunto orientado por Moyes chegou ao segundo por Dawson e praticamente resolveu o jogo.



Esta vitória deixa o West Ham no quinto lugar, zona de acesso às provas europeias, que até então era ocupado pelo Everton - derrotado pelo Chelsea. Por sua vez, o Leeds United é 11.º com 35 pontos.