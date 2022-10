Barcelona e Bayern defrontam-se esta quarta-feira para a Liga dos Campeões, um encontro especial para Robert Lewandowski, que no último mercado de transferências trocou os bávaros pelos catalães.

Ora, Thomas Muller não perdeu tempo de voltar a «picar» o antigo colega antes da partida para a Catalunha.

«Lewy, aqui vamos nós», disse o avançado alemão num vídeo publicado na sua conta de Instagram.

Recorde-se de que, Muller já tinha provocado Lewandowski aquando do sorteio que ditou as duas equipas no mesmo grupo da Liga dos Campeões.