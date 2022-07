No duelo que vai ditar o primeiro adversário europeu do Gil Vicente, o Riga venceu o Ruzomberok na deslocação à Eslováquia, esta quinta-feira, por 3-0, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA.

Os dois primeiros golos do encontro surgiram no final da primeira parte. Ao minuto 43, o argentino Marcelo Torres fez o 0-1 no marcador. Em cima do intervalo, ao minuto 45, o finlandês Mikael Soisalo, que em Portugal jogou no Varzim em 2019/20, fez o segundo golo da equipa da Letónia.

Na segunda parte, aos 50 minutos, Douglas Aurélio, brasileiro de 23 anos que passou com algum destaque pelos Sporting entre 2014 e 2018, sobretudo nos dois anos de júnior, fez o 0-3 final. Douglas também passou pela formação do Real SC e, já depois do Sporting, jogou nos sub-23 da B SAD – estreou-se pela equipa sénior – e nos sub-23 do Estoril.

Dentro de uma semana, o Riga defende a vantagem em casa, sendo nesta altura o adversário mais provável para o clube de Barcelos.

Já esta quinta-feira, o português João Amaral bisou na goleada do Lech.