O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, foi recebido com insultos em Barcelona, onde se joga, na terça-feira, o duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, entre catalães e franceses.

O dirigente do Qatar foi visado, sobretudo, por causa de Lionel Messi, de quem o diretor-desportivo do PSG, Leonardo, bem como vários jogadores – os compatriotas Leandro Paredes e Di María, por exemplo – já falaram como uma hipótese para jogador dos parisienses no futuro.

«Deixa o Messi, ladrão», ouviu-se de um popular, após a saída de Al-Khelaïfi da viatura, em direção ao hotel, entre outros impropérios.

O Barcelona-PSG joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, em Camp Nou.