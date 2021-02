O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, rejeitou esta segunda-feira uma possível saída temporária do futebol, garantindo que está «cheio de energia», que não precisa de uma pausa, nem de «apoio especial» neste momento, após três derrotas seguidas e do óbito da sua mãe, Elisabeth Klopp.

«Sou demitido ou saio por mim? Não preciso de uma pausa. O rótulo é engraçado, mas não necessário. Não sinto que precise de apoio especial neste momento», afirmou, na videoconferência de imprensa prévia ao jogo com o Leipzig (terça-feira, 20h00), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em resposta a uma pergunta sobre rumores que o alemão poderia renunciar ao cargo após a derrota de sábado ante o Leicester (3-1).

«A última coisa que quero fazer é falar de coisas privadas numa conferência de imprensa, mas todos sabem, internamente, que tivemos tempos difíceis – não foi só durante três semanas, foi durante mais tempo e sempre lidamos com isso como uma família», frisou.

«Eu trabalho no futebol há 30 anos e, como treinador, há 20. Consigo separar as coisas e desligar. Não carrego as coisas comigo. Se sou privado, sou privado. Se estou no futebol e no meu local de trabalho, então estou aí», sublinhou.

O Liverpool está no quarto lugar da Premier League, com 40 pontos, a 13 do líder Manchester City, que tem ainda menos um jogo por realizar. Klopp admite que «muita gente não está, obviamente, contente com os resultados», mas que a equipa vai dar tudo. «Nós vamos resolver este desafio jogando futebol e lutando com tudo o que temos», frisou.