O Inter de Milão confirmou, esta segunda-feira, que vai receber o Ludogorets, em jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, à porta fechada.

O pedido tinha partido da Federação italiana, por força do surto de coronavírus que se regista neste momento em Itália, e acordado depois entre as autoridades de saúde da região de Lombardia, o município de Milão e a UEFA.

Refira-se que foram vários os jogos adiados em Itália devido ao Coronavírus nos últimos dias.

📢 | OFFICIAL STATEMENT#InterLudogorets will be played behind closed doors on Thursday 27 February at San Siro



