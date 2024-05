Findada a competição, a UEFA divulgou a equipa do ano da Liga Europa, escolhida pelo painel de observadores do organismo que rege o futebol europeu.

Num onze dominado pelas duas equipas que foram à final – Atalanta e Bayer Leverkusen –, há três intrusos: Mile Svilar, antigo guarda-redes do Benfica que brilhou na baliza da Roma, Gianluca Mancini, defesa também dos romanos, e Pierre-Emerick Aubameyang, avançado do Marselha.

Depois, equilíbrio. A Atalanta, vencedora, tem quatro jogadores – Berat Djimsiti, Matteo Ruggeri, Teun Koopmeiners e Ademola Lookman –, tal como o Leverkusen – Jonathan Tah, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka e Florian Wirtz.

