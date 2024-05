Com um golo de Mateus Uribe no prolongamento, o Al Saad, já campeão qatari, conquistou a Taça do Emir do Qatar, ao vencer o Qatar SC, por 1-0.

O colombiano ex-FC Porto apontou único golo do encontro aos 118 minutos após assistência de Pedro Miguel, internacional pelo Qatar.

O médio português Xeka não saiu do banco do Al Saad, enquanto o ex-Sporting Gonzalo Plata foi titular, assim como Tabata, este último no lado da antiga equipa de Hélio Sousa.

Veja o golo de Uribe: