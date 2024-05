Dia para comemorar em Riade! Jorge Jesus recebeu, esta sexta-feira, o certificado do Guinness por ter batido e estabelecido novo recorde do clube com mais vitórias consecutivas no futebol profissional, depois de ter alcançado 34 triunfos seguidos com o Al Hilal.

Numa cerimónia organizada pelo clube saudita, no próprio estádio, o técnico português, juntamente com Mohammad bin Salman, dono do clube, teve a oportunidade de receber a certificação pelo feito incrível que alcançou, com um estádio lotado de adeptos.

A entrega do prémio do Guinness ao Al Hilal referente ao maior números de vitórias consecutivas 👏#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #AlHilal #BETCLICSAUDITA pic.twitter.com/yOKDOkF2O6 — sport tv (@sporttvportugal) May 24, 2024

De recordar que o Al Hilal, com Jorge Jesus no comando e Rúben Neves no meio campo, chegou às 34 vitórias consecutivas entre 25 de setembro de 2023 e 17 de abril de 2024.

Na mesma cerimónia, o campeão saudita ergueu também o troféu nacional em frente aos adeptos do clube, isto duas semanas depois de serem campeões, a 11 de maio.