Ricardo Horta está em dúvida para o jogo do Sporting de Braga com o Qarabag, do Azerbaijão, esta quinta-feira, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O internacional português não esteve no treino desta quarta-feira, que teve os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O clube informou que o capitão de equipa trabalhou apenas no ginásio devido a um problema físico.

Ricardo Horta, de 29 anos, é o melhor marcador de sempre do Sporting de Braga, mas não sabe se pode alinhar nesta partida da Liga Europa.

Adrián Marín e Bruma, por sua vez, são baixas confirmadas para a receção à equipa azeri, ambos lesionados.

Já o defesa turco Serdar, que falhou a deslocação a Alvalade no passado domingo, recuperou dos problemas físicos e pode jogar.

O encontro entre o Sporting de Braga e o Qarabag está marcado para as 20h00 desta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do dinamarquês Morten Krogh.