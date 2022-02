Lens e Lyon empataram esta tarde a uma bola, em jogo da 25.ª jornada da Ligue 1, de França.

Aos 13 minutos, registou-se o primeiro golo do encontro: Jonathan Clauss deu vantagem à equipa da casa. Pouco depois, Fofana fez o 2-0, mas o lance foi anulado pelo VAR por mão na bola.

A formação visitante, com Anthony Lopes na baliza, viria a chegar ao empate em cima do intervalo, com um golo de Tino Kadewere.

Na segunda parte, refira-se, David Costa foi lançado na partida no conjunto visitado.

Com este resultado, o Lyon está à condição no quinto lugar do campeonato francês, com 38 pontos. O Lens é oitavo, com menos um ponto.