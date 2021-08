Um dia após o anúncio da não continuidade de Messi no Barcelona, surge a primeira reação de um jogador do plantel blaugrana. Foi no Instagram que Sergio Busquets publicou uma mensagem de despedida ao jogador argentino, com quem partilhou balneário durante 13 temporadas.

«Ainda estou a tentar assimilar tudo e, sabendo o difícil que será, só posso agradecer-te pelo que fizeste pelo clube e pelos que te acompanharam nestes anos, em concreto por mim. Chegaste em criança e sais como o melhor jogador da história, tendo elevado este clube ao estatuto que merece e feito história a nível individual e coletivo. Poderei sempre dizer que joguei e partilhei muitos momentos contigo, a maioria muito bons, e tive a sorte de crescer e desfrutar de 13 temporadas a teu lado. Para além disto tudo, lembrar-me-ei da pessoa e da amizade que fizemos, sentirei muito a tua falta. Só posso desejar a ti e à tua família o melhor», escreveu Sergio Busquets.