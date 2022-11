Darwin Núñez esteve mais uma vez em destaque e foi autor de um bis na vitória caseira do Liverpool sobre o Southampton (3-1). A exibição do uruguaio valeu elogios do companheiro Trent Alexander-Arnold, que analisou a evolução do ex-Benfica e admitiu que o valor da transferência também teve impacto.

«Ele mostrou crescimento desde que chegou, sem dúvida. Vir para a Premier League, com a etiqueta do preço nas costas, foi um fardo pesado para ele. Demorou alguns jogos para entrar no ritmo, mas todos nós víamos no treino o jogador que ele é», disse o internacional inglês após o jogo, citado pela BBC.

«É um avançado com velocidade, mas hoje jogou como extremo, é versátil. Vimos o que ele pode fazer e agora deu um passo em frente, está a desfrutar do seu futebol», completou.

Em 18 jogos nos reds, Darwin leva nove golos e duas assistências.