O Liverpool venceu o Newcastle na última noite, Darwin Núñez até assistiu, mas a exibição do internacional uruguaio deixou a desejar.

O avançado ex-Benfica apareceu várias vezes na cara do golo, porém, colecionou ocasiões desperdiçadas. De resto, Darwin acumulou 1,61 golos esperados, o valor mais alto registado por um jogador esta temporada na Premier League, sem que tenha conseguido marcar.

Durante 64 minutos em campo, altura em que foi substituído por Cody Gakpo, Darwin somou oito remates, apenas um de fora da área.

Darwin Núñez accumulated 1.61 Expected Goals during his 64 minutes against Newcastle, the most without scoring by a player in a single Premier League game this season. 🙃#LIVNEW pic.twitter.com/PftZF48Azt