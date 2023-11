Crítico assumido dos jogos às 12h30 na Premier League, Jurgen Klopp arrancou gargalhadas na sala de imprensa do Liverpool ao revelar que “mudou” de opinião recentemente. Os reds visitam o Manchester City este sábado e o técnico germânico reagiu com ironia quando confrontado com o horário da partida.

«O meu inglês não é suficientemente bom para ter a certeza que vocês percebem, portanto por que razão irei desperdiçar o meu ou o vosso tempo? O Thomas Tuchel [treinador do Bayern Munique] tem uma explicação interessante sobre isso. Foi completamente tranquilo a explicar o porquê de ser tão complicado estar no mais alto nível enquanto futebolista com as seleções nacionais e questões do género. Um jornal alemão disse que Tuchel fez um discurso retórico. Se aquilo é um discurso retórico...», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Ele foi completamente calmo. Portanto tentem arranjar a tradução disso e irão perceber porque temos este calendário e porque há menos jogos [na Alemanha] do que em Inglaterra. Ninguém quer ouvir a minha explicação. Já tentei algumas vezes e estou cansado disso. Eu adoro jogar às 12h30! É a minha nova atitude», concluiu, antes de se ouvirem várias gargalhadas dos jornalistas.

Em caso de vitória, refira-se, o Liverpool ultrapassa o Manchester City na tabela e sobe à liderança da liga inglesa.