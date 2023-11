A dois dias do jogo grande da jornada 13 da liga inglesa (e um dos maiores da temporada) as atenções centram-se nos trabalhos de Manchester City e Liverpool.

Os dois primeiros classificados da ‘Premier League’ defrontam-se esta sábado à hora de almoço, no Etihad.

A importância do jogo não retira a boa disposição a Jurgen Klopp, que esta quinta-feira brincou com um jornalista da Sky Sports que acompanhava o treino do Liverpool.

O técnico alemão fingiu agredir o repórter que, bem-humorado, ao relatar o sucedido disse: «isto era um potencial cartão vermelho, eu diria».

