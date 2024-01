Darwin Núñez saltou do banco no Liverpool-Fulham e foi decisivo para a reviravolta dos reds, com duas assistências. O internacional uruguaio até teve ocasiões para marcar, mas não conseguiu concretizar, o que não preocupa Jurgen Klopp.

«Não sei como explicar a situação do Darwin. Estou muito feliz com o nosso público e como eles encaram isso. Estou muito feliz com a reação do Darwin e como ele reage, mas não dá para ter mais azar do que ele nesta situação da finalização. Simplesmente não é possível. Ele faz absolutamente tudo certo e depois a bola não entra. Mas depois ainda cria outro golo. Ele fez isso pelo Mo [Salah] contra o West Ham e hoje pelo Cody [Gakpo]. Super especial», afirmou o treinador do Liverpool em conferência de imprensa.

O treinador alemão reforçou os elogios ao ex-Benfica e explicou a ausência do onze titular. «Ele joga muito bem, devo dizer. Tantas coisas que eu realmente amo no jogo dele. O primeiro ano foi o ano de adaptação e ele marcou aqui e acolá. Mas agora a contribuição nos jogos... ele teria sido titular esta noite, mas teve cólicas no último jogo.»

A cumprir a segunda época em Anfield, Darwin tem oito golos e 10 assistências em 30 jogos.