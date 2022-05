Luis Díaz foi o principal obreiro da reviravolta do Liverpool em Villarreal, no jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões (3-2). O extremo colombiano foi lançado ao intervalo e rendeu Diogo Jota, mas apenas 45 minutos em campo foram suficientes para garantir o prémio de melhor jogador em campo e deixar as antigas estrelas do futebol inglês rendidas.

«Luis Díaz fez a diferença com a sua habilidade no um contra um. Entrou e foi incrível. O seu drible, como desconcerta os defesas, os seus truques. É um jogador fabuloso e uma das melhores, se não a melhor, contratação da temporada. Os seus companheiros gostam da energia que ele transmite», disse Rio Ferdinand, no final da partida, à BT Sport.

Já o ex-Liverpool Michael Owen, considerou que Díaz agarrou o lugar no onze. «Nunca vi ninguém sair do banco e começar a correr assim. Entrar na equipa a jogar como ele fez é absolutamente incrível. Para mim não existe dúvida, ele tem de ser titular.»

Também Peter Crouch teceu rasgados elogios ao ex-FC Porto. «Mudou o jogo. Ele foi fantástico assim que entrou. Na final, ele tem de jogar de início. Entrou e revigorou todo o balneário. Falei com Jurgen Klopp sobre ele e diz que desfruta de jogar futebol todos os dias .»

Apesar de ter chegado ao emblema de Anfield Road há apenas três meses, Luis Díaz tem causado impacto no clube, tendo já participado em 21 partidas, nas quais apontou cinco golos e ainda anotou três assistências.