O futebolista do Lens, Lois Openda, fez história este domingo com um hat-trick na vitória por 4-0 na visita ao Clermont, tendo assinado, de acordo com a liga francesa, pelo menos, o hat-trick mais rápido dos últimos 50 anos na competição gaulesa.

No duelo da 27.ª jornada, o Lens isolou-se no terceiro lugar muito por força dos três golos do belga, aos 31, 34 e 35 minutos, tendo Alexis Claude-Maurice fechado a contagem, aos 76. O Lens chega aos 54 pontos e fica a dois do Marselha, que teve um final dramático esta noite.

Os marselheses, que venciam por 2-0 aos 88 minutos e que estiveram reduzidos a dez futebolistas durante uma hora, empataram na receção ao Estrasburgo às custas de dois golos do costa-marfinense Jean-Eudes Aholou.

O argentino Leonardo Balerdi foi expulso aos 29 minutos, mas os marselheses não se intimidaram e chegaram ao 2-0 na segunda parte, por intermédio do congolês Chancel Mbemba, antigo jogador do FC Porto, aos 49, e do chileno Alexis Sánchez, aos 76, na marcação de uma grande penalidade.

Contudo, o Marselha, que teve português Nuno Tavares nos 90 minutos e Vitinha como suplente não utilizado, viu Aholou bisar aos 88 e 89 minutos. Os marselheses não só ficaram a dez pontos do líder Paris Saint-Germain (66 para 56 pontos), como passaram a deter apenas dois de vantagem no segundo lugar.

O Mónaco, que partilhava a terceira posição com o Lens à partida para esta ronda, com 51 pontos, ficou agora a três pontos de distância do pódio, depois de ter sido surpreendido em casa pelo Reims, que marcou aos 51 minutos o golo do triunfo por 1-0, através do inglês Folarin Balogun.

Os portugueses Abdu Conté e Rony Lopes foram titulares no Troyes, que perdeu por 2-0 no estádio do Lorient e continua numa preocupante penúltima posição, apenas à frente do lanterna-vermelha Angers, batido em casa pelo Toulouse, pela mesma margem (2-0).

O Lorient (nono classificado) ficou em igualdade com o Reims (oitavo) e o Nice (sétimo), que não foi além de um empate 2-2 em Nantes, todos a três pontos do Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, sexto colocado, e a quatro do Rennes, quinto.