Chovem críticas ao Paris Saint-Germain pela eliminação na Liga dos Campeões. Em Inglaterra, Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool e agora comentador televisivo, arrasou a organização dos parisienses.

«Estou feliz que o PSG tenha sido eliminado. Não gosto de todo o cenário, de tudo sobre eles. Não é uma equipa, é apenas uma confusão», começou por dizer na CBS Sports.

«Em cinco de sete anos eles foram eliminados nos oitavos de final, gastaram mais dinheiro do que qualquer um, eles têm os melhores jogadores do mundo. É brilhante porque isto diz-te quão importante é ser uma equipa. Acho que isso é muito importante no futebol. Adoramos as individualidades dentro de uma equipa, mas isto não é uma equipa», reforçou.

Carragher deixou também um conselho a Kylian Mbappé, uma das principais estrelas da equipa que ainda procura a conquista da primeira Champions.

«O Kylian Mbappé tem de deixar aquele clube. Acho que a equipa não vai melhorar se este plantel continuar assim. Quanto mais rápido ele estiver no Real Madrid, melhor», rematou.