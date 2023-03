Kylian Mbappé deu a cara após a derrota do Paris Saint-Germain em Munique (2-0), confessou estar «desapontado», mas realçou que a equipa deve questionar-se e «olhar em frente».

O avançado francês surpreendeu ainda ao comparar as duas equipas, quando foi questionado acerca do que faltou ao PSG nos dois jogos com o Bayern nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Não [faltou] muito, quando se olha para o estado das duas equipas: têm uma grande equipa, um grande plantel, têm uma equipa construída para vencer a Liga dos Campeões. Eu disse no início da temporada, durante a primeira conferência de imprensa da Champions, que faríamos o nosso melhor. O nosso máximo é isto. É a verdade. Vamos questionar-nos e voltar ao nosso dia a dia que é o campeonato», disse Mbappé aos jornalistas, na zona mista.

O internacional gaulês foi também questionado sobre o futuro no PSG e, em bom castelhano, deixou o tema da continuidade no clube para outra altura.

«Não, estou tranquilo, a única coisa que me importa esta temporada é ganhar o campeonato e depois veremos», concluiu.