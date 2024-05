Este sábado, após a vitória frente ao CSKA Sofia, por 3-1, o Ludogorets sagrou-se campeão da Bulgária pela 13.ª vez consecutiva.

Com este título, o Ludogorets, clube dos portugueses Dinis Almeida e Claude Gonçalves, mantém-se como a equipa europeia que mantém a maior série vigente de conquistas consecutivas de títulos nacionais na atualidade.

O recorde é de 14 campeonatos consecutivos e pertence ao Lincoln Red Imps, de Gibraltar, e ao Skonto Riga da Letónia.

A série de conquistas começou em 2011/12. O clube mais titulado continua a ser o CSKA Sofia, com 31, e o Levski Sofia, com 26. O Ludogorets tem 13 na história do clube, aqueles que conquistou na presente série.