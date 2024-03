Luis Manuel Díaz, pai do internacional colombiano, Luis Díaz, afirmou, esta terça-feira, que não teve conhecimento de qualquer interesse de Real e Atl. Madrid no filho, enquanto este ainda jogava no FC Porto.

Em declarações à rádio «Cadena SER», referiu que a abordagem do Liverpool por Luiz Díaz foi mais «objetiva», ainda assim não descartou por completo a hipótese do jogador rumar ao campeonato espanhol, no futuro.

«Não tive conhecimento de qualquer interesse do Real Madrid ou do Atl. Madrid no Luiz, ouvi alguns rumores mas nunca foi nada concreto. A proposta do Liverpool, sim, foi mais objetiva», começou por explicar.

«Em Espanha, como partilhamos muitas coisas, entre elas o idioma, o Radamel Falcao teve história no país, assim como o James Rodríguez, falava-se que ele podia ir para um clube espanhol, mas tal não aconteceu. No entanto, não se pode perder a esperança, porque ele está a jogar e esses clubes estão atentos», explicou o pai de Luiz Díaz.