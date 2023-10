O Comité Disciplinar da FIFA afastou Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas com o futebol a nível nacional e internacional por um período de três anos, na sequência do beijo do antigo presidente da Federação Espanhola (RFEF) a Jenni Hermoso, após a conquista do Mundial feminino.

Em comunicado, o organismo explica que Rubiales infringiu o artigo 13 do Regulamento Disciplinar, que, entre outros, engloba a violação das regras básicas de conduta, o «uso de gestos, sinais ou linguagem ofensiva», a «utilização de evento desportivo para manifestações de carácter não desportivo» e comportamentos que descredibilizem o futebol e/ou a FIFA.

O antigo presidente da Federação espanhola já foi notificado da decisão e tem dez dias para «solicitar uma decisão fundamentada», podendo ainda recorrer da mesma.