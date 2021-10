O futebolista português Cristiano Ronaldo deixou, esta segunda-feira, uma mensagem sentida e de força a José Semedo, jogador do V. Setúbal que perdeu, na última semana, a esposa, Soraia Semedo.

«Há momentos em que tudo passa para segundo plano, inclusive o futebol. Na última semana, de forma inesperada, partiu um ser humano fantástico, a nossa querida Soraia, uma mãe maravilhosa e mulher de um dos melhores amigos que a vida me deu», escreveu Ronaldo, através da rede social Instagram.

«Nada pode apagar a dor do meu irmão José Semedo e de toda a família, mas estamos juntos, hoje como sempre, na hora de enfrentar esta hora tão difícil. Descansa em paz, minha amiga. Jamais te esqueceremos», concluiu o jogador do Manchester United.

Semedo, de 36 anos, está desde 2017 no V. Setúbal. De 2007 a 2017 jogou em Inglaterra, ao serviço do Charlton e do Sheffield Wednesday, já após ter feito toda a formação no Sporting, onde se tornou um dos amigos mais próximos de Cristiano Ronaldo.

Também o Sheffield Wednesday deixou uma arrepiante mensagem de força a José Semedo no fim-de-semana.