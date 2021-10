O antigo futebolista inglês Gary Neville criticou a reação de Cristiano Ronaldo após o final do jogo entre Manchester United e Everton, que terminou com empate a uma bola, no sábado, defendendo que isso só vai provocar maior pressão para o treinador Ole Gunnar Solskjaer.

«Ele saiu do campo a resmungar com ele mesmo, o que de alguma forma deixa questões no ar: “O que é que ele está a dizer? Está chateado com quem?” E isso só pode voltar-se ao treinador», disse Neville, no seu podcast.

Ronaldo teve um bom início pelo United, ao marcar cinco golos em cinco jogos, mas depois da titularidade ante o Villarreal e de ter marcado o golo da vitória ante os espanhóis, para a Liga dos Campeões, o português foi pela primeira vez suplente utilizado. Ante o Everton, Solskjaer lançou-o aos 57 minutos.

«É o que é, mas eu penso que isso tem de ser gerido nos próximos meses. O Cristiano não vai marcar sempre e não pode jogar todos os jogos, mas eu penso que, se ele sair do campo desta forma, vai colocar imensa pressão no Ole [Gunnar Solskjaer]», continuou.

Elogiando o papel do técnico norueguês ao dizer que recuperou valores do United desde a saída de Sir Alex Ferguson, Neville considerou, por outro lado, que Solskjaer sabe que «é tudo ou nada esta época». «Tens de ganhar troféus com jogadores destes», apontou.

«Ele precisa de olhar para ele, ser egoísta e ter a certeza que gere o Cristiano e ter uma palavra para com ele: “vamos lá, se fazes isso, fá-lo no balneário, porque em último caso isso traz pressão extra para mim”. Acho que isso não ajudou o Ole, mas por outro lado, o Cristiano não é uma ovelha e não vai simplesmente seguir. Ele vai demonstrar a sua antipatia e a falta de contentamento nessa situação», expressou o antigo lateral-direito, que jogou com Ronaldo e Solskjaer no clube.