O Maccabi Haifa venceu na noite deste sábado na visita ao Hapoel Beer Sheva, por 2-1, em jogo da terceira jornada da primeira liga de Israel, no último jogo antes da deslocação ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Hapoel Beer Sheva, que contou com o lateral português Hélder Lopes como titular, chegou à vantagem logo aos dois minutos, pelo avançado internacional israelita Hemed, mas Atzili, aos 40, de penálti, refez a igualdade, num lance antecedido de alguma confusão.

Ainda na primeira parte, Safuri viu o segundo cartão amarelo num lance que teve auxílio do vídeo-árbitro e foi expulso, deixando a equipa da casa com menos um em campo.

Na segunda parte, foi preciso esperar pela compensação para novo golo, com o haitiano Pierrot a garantir o triunfo dos bicampeões de Israel, aos 90+2 minutos.

Com este triunfo, o Maccabi Haifa igualou o Maccabi Tel Aviv na liderança do campeonato, com nove pontos em três jogos.

O Benfica-Maccabi tem início às 20 horas da próxima terça-feira.

O resumo da vitória do Maccabi: