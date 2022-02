Benjamim Back, jornalista brasileiro da Fox Sports, que apresenta o programa Arena SBT, revelou que teve uma conversa, por telefone, com Jorge Jesus na qual o treinador português revelou que não tenciona voltar a trabalhar até maio.

Desde que deixou o Benfica a 28 de dezembro, o nome de Jorge Jesus tem sido uma constante nos jornais brasileiros que já apontaram vários clubes interessados na sua contratação, mas recentemente o Corinthians.

«Jorge Jesus me ligou. Batemos um longo papo e perguntei para ele o que tinha de verdade e mentira em toda a história. A verdade é que nenhum dirigente do Corinthians ligou para ele, a não ser Duilio Monteiro Alves, o presidente, que ligou em dezembro e conversou por telefone. Só. De lá para cá, não teve mais nenhuma ligação, nenhum contato, nenhuma proposta, zero», começa por revelar o jornalista num vídeo publicado no Twitter.

Na conversa, Jesus confirmou o interesse do Corinthians, mas também um compromisso com o Benfica. «Ele falou para mim que sabe da história do Corinthians, da grandeza, da torcida, de tudo isso, que respeita demais o Corinthians, só que, até maio, ele não quer assumir clube nenhum. Ele tem um compromisso com o Benfica, onde recebe o salário integral, está lá curtindo as férias, com a família, e quer manter uma coerência, porque ele recebeu várias propostas de vários clubes da Europa e não quis assumir agora», prosseguiu Benja.

Jorge Jesus admite abrir uma exceção para voltar antes de maio, mas teria de ser para treinar um clube do top-5 da Europa. «Caso contrário, não vai trabalhar até maio. Em maio, a história pode mudar, ele pode receber proposta, voltar ao Brasil. Ele não descarta voltar ao Brasil. Em nenhum momento ele fala que não quer voltar ao Brasil, muito pelo contrário. Ele foi muito feliz no Flamengo», explica.

Benja, assumido adepto do Corinthians, acaba o vídeo com um desejo. «Eu também queria muito Jorge Jesus no Corinthians, mas acho que não vai ser agora», disse ainda.