O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, garantiu, nesta sexta-feira, a titularidade de João Félix frente ao Sevilha, no jogo de sábado.

Em conferência de imprensa, Simeone admitiu que as lesões, que afastaram o avançado português durante cerca de um mês, entre janeiro e fevereiro, tiraram algum ímpeto à progressão do jovem luso.

«O João Félix começou com muita vontade e entusiasmo, depois teve duas lesões que lhe tiraram a continuidade, que procura agora, um lugar na equipa que todos esperamos e desejamos», afirmou o técnico do Atlético.

O técnico de 49 anos disse ainda que o ex-Benfica pode atingir níveis exibicionais superiores, se assim desejar.

«Onde ele chegar será ao sítio a que se propuser. É habitual nos jovens, chegarem onde querem. Se quiser, irá longe» acrescentou o treinador dos ‘colchoneros’.

O Atlético de Madrid recebe o Sevilha no sábado às 15 horas, em jogo da 27.ª jornada da liga espanhola, prova onde os madrilenos seguem na quinta posição, com 44 pontos, a dois da equipa andaluz, treinada por Julen Lopetegui, que é terceira na classificação, com 46 pontos.