O Olympiakos recebeu e venceu este domingo o Lamia, por 3-0, na 25.ª jornada da primeira liga grega, num jogo em que Bruma marcou um dos golos da equipa comandada pelo português Pedro Martins.

Aos oito minutos, Bruma abriu o marcador, tendo Fortounis ampliado a vantagem ao minuto dez e El Arabi feito o 3-0 final, ao minuto 34.

Além de Bruma, José Sá e Tiago Silva foram titulares na equipa de Pedro Martins, que lidera com 64 pontos, mais 47 que o Aris, que tem menos um jogo (defronta o PAOK a partir das 17h30). O Lamia é 12.º classificado, com 19 pontos.

Esta foi a centésima vitória do treinador Pedro Martins ao comando do Olympiakos, entre todas as competições.

O resumo do jogo: